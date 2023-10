Verbraucherschutz: Die Shrinkflation frisst Luxemburgern die Chips aus der Tüte

Vielen Konsumenten fällt die Kinnlade runter, wenn sie die Verpackungsgrößen mit früher vergleichen.

Für den Luxemburger Verbraucherverband ULC ist sie eine «Geißel» und die Regierung nimmt das Thema sehr ernst: Die Rede ist von der «Shrinkflation». Gemeint ist damit der makroökonomische Vorgang, bei dem der Preis für ein Produkt zwar gleich bleibt, jedoch die verkaufte Menge absichtlich reduziert wird – oftmals ohne dass es den Verbrauchern wirklich auffällt.

Warum ist die Gummibärchentüte so schnell leer? Warum wird die Limonade plötzlich nur noch in Einliterflaschen verkauft, statt wie sonst in anderthalb Litern? War die geliebte Eissorte aus Kindertagen schon immer so klein und die eigenen Hände sind einfach gewachsen? Das alles sind berechtigte Fragen angesichts dieser Methode.

Das Phänomen verbreitet sich rasant

Die ULC sieht darin eine geschickte Art der Verbrauchertäuschung, welche sich «in schwindelerregender Geschwindigkeit» in bestimmten Produktgruppen ausbreitet. Haushaltsartikel, Lebensmittel, im Prinzip alles, was sich im Konsum nicht sehr einfach berechnen lässt, bietet sich hier an.

Geht es nach der ULC, kann sogar von «schlichten und einfachen Betrügereien» die Rede sein. Stichwort in diesem Zusammenhang: die Verpackung eines Produktes, die es bisweilen optisch größer erscheinen lässt, als es ist. Ein Klassiker in diesem Feld ist die Chipstüte, die oft ganz schön viel Luft in der Packung beinhaltet.

Auf Anfrage erklärte das Ministerium für Verbraucherschutz, dass es – obwohl es «keine Beschwerden in dieser Angelegenheit» gebe – dennoch wachsam sei. Vor dem Hintergrund der Inflation sieht die Regierung das Phänomen auf nahrhaftem Boden und macht unterschiedliche Formen der Shrinkflation aus. Eine Reduzierung der Menge kann zum Beispiel mit einer leichten Preiserhöhung einhergehen und sogar vor Rezeptänderungen schrecken manche Hersteller nicht zurück, um Geld zu sparen.

Am Ende der «Nahrungskette» stehen die Verbraucher

Die Zeche zahlt am Ende der Verbraucher, oftmals unwissentlich, da vielerorts sehr genau geschaut werden müsste, was sich wie verteuert hat. Zur Aufklärung hat die Regierung in sozialen Netzwerken nun in der vergangenen Woche eine Kampagne gestartet, mit dem Ziel, Konsumenten über die Fallstricke und Auswüchse zu informieren. Zudem sollen Beamte Preisauszeichnungen, Etikettierungen und das angegebene Gewicht verstärkt kontrollieren.

Ob Gesetze hier weiterhelfen würde, ist fraglich. «Nur die luxemburgische Industrie, die direkt für den Verbrauch bestimmt ist, wäre betroffen. Diese macht jedoch im Vergleich zu ausländischen Produkten nur einen marginalen Anteil der konsumierten Produkte aus», erklärt das Ministerium. Der Ball für einen verstärkten Verbraucherschutz liegt in diesem Fall also bei Brüssel.