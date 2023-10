Verbraucherschutz: EU verspricht besseren Schutz bei Kreditaufnahmen

(c) European Parliament

Verbraucherinnen und Verbraucher in der EU sollen künftig bei der Beantragung von Krediten besser geschützt werden. So müssen Informationen über Kredite besonders klar und verständlich gemacht werden – etwa wie viel es kostet, sich Geld zu leihen. Das geht aus der neuen Verbraucherkreditrichtlinie hervor, die die EU-Länder am Montag billigten.