Lebensgefahr : Verbraucherschutz warnt vor Ecstasy in Champagner

LUXEMBURG – In Deutschland und in den Niederlanden ist flüssiges Ecstasy in Champagner der Marke «Moët & Chandon» gefunden worden. Am Dienstagabend gibt das Luxemburger Ministerium für Verbraucherschutz ebenfalls eine Warnung heraus.

AFP

Das Ministerium für Verbraucherschutz warnt am Dienstag davor, Champagner der Marke «Moët & Chandon» zu trinken. Dieser kann möglicherweise flüssiges Ecstasy (MDMA) enthalten. In Deutschland und in den Niederlanden ist die Droge bereits in dem Produkt «Imperial Ice 3L» nachgewiesen worden, das über das Internet verkauft wurde.

Wie das Ministerium mitteilt, sprudele der Inhalt der betroffenen Flaschen nicht. Außerdem sei der Champagner dunkler und rieche nicht wie Champagner. Betroffen sind die Chargen mit den Nummern LAJ7QAB6780004 und LAK5SAA6490005. Dass auch weitere Chargen verunreinigt sind, sei nicht auszuschließen. Im Februar ist in Deutschland ein Mann gestorben, nachdem er aus einer Champagner-Flasche getrunken hatte, die hochkonzentriertes Ecstasy enthielt.