Schlachtreste : Deutsche Hersteller sollen «Separatorenfleisch» in Wurst verarbeitet haben

Ein Wissenschaftler hat mit einem neuen Verfahren Wurst- und Fleischproben untersucht für NDR und «Spiegel» utersucht. Das Ergebnis fiel recht unappetitlich aus. Die beschuldigten Hersteller dementieren.

Deutsche Hersteller von Geflügelwurst sollen einem Medienbericht zufolge Separatorenfleisch – also zerkleinerte Schlachtreste – in Geflügelwurst und anderen Geflügelfleischprodukten verwendet haben, ohne dies wie vorgeschrieben zu kennzeichnen. Hierfür hätten Laboruntersuchungen «Indizien geliefert», berichteten am Donnerstag NDR und «Spiegel». Die beschuldigten Firmen des Schlachtkonzerns Tönnies dementierten. Sie erklärten, sie lehnten den Einsatz von Separatorenfleisch aus qualitativen Gründen ab. Sie zweifelten die Untersuchungsmethode an.