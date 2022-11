USA : Verdächtiger erscheint nach Schüssen in US-Nachtclub vor Gericht

Nach den tödlichen Schüssen in einem Nachtclub im US-Staat Colorado ist der mutmaßliche Schütze am Mittwoch erstmals vor Gericht erschienen. Das Gericht ordnete Untersuchungshaft an, eine Freilassung gegen Kaution wurde ausgeschlossen. Der 22-jährige Verdächtige war in einem kurzen Video aus dem Gefängnis zu sehen. Er saß zusammengesunken auf einem Stuhl und hatte sichtbare Verletzungen im Gesicht und am Kopf. In dem bei Schwulen und Lesben beliebten Nachtclub waren am Wochenende fünf Menschen erschossen worden.