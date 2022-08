Tötungsdelikt : Angriff auf Elfjährige – Verdächtiger im Fall Ayleen war schon als 14-Jähriger übergriffig

Die Polizei in Baden Württemberg hat im Falle des getöteten 14-Jährigen Mädchens einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 29-Jährige war nach einem versuchten Sexualdelikt zehn Jahre in psychiatrischer Behandlung.

Die Staatsanwaltschaft Freiburg informiert am Montagnachmittag zum Tötungsdelikt der 14-jährigen Ayleen. 20 Minuten

Der Tatverdächtige im Fall der toten 14 Jahre alten Schülerin Ayleen aus Baden-Württemberg war für viele Jahre in einem psychiatrischen Krankenhaus. Wie die Freiburger Polizei am Montag bestätigte, haben Beamte Mann festgenommen. Er steht in dringendem Tatverdacht, das Mädchen getötet zu haben. Es handelt sich um einen 29 Jahre alten Mann, der als Jugendlicher im Jahr 2007 wegen eines versuchten Sexualdelikts in ein psychiatrisches Krankenhaus kam und dort zehn Jahre blieb, wie der Leiter der Staatsanwaltschaft Freiburg, Dieter Inhofer, am Montag bei einer Pressekonferenz zu dem Fall sagte.

Er sei in einem Programm für rückfallgefährdete Sexualstraftäter gewesen, erklärte der Präsident des hessischen Landeskriminalamts, Andreas Röhrig, am Montag in Freiburg. Der Mann sei im Alter von 14 Jahren wegen eines Angriffs auf ein elf Jahre altes Mädchen verurteilt worden vom Amtsgericht Wetzlar, unter anderem wegen versuchten sexuellen Missbrauchs. Daraufhin sei er zehn Jahre im Maßregelvollzug untergebracht gewesen.

Er bestreitet die Vorwürfe

2017 wurde er entlassen und unter Führungsaufsicht gestellt. Diese sei nach fünf Jahren am 25. Januar aufgehoben worden, sagte Röhrig – das sei der Regelfall in Hessen. Das Programm beinhalte etwa Gefährderansprachen, eine engmaschige Betreuung und Kontaktgespräche.

Der Verdächtige hat nach Angaben der Staatsanwaltschaft die Vorwürfe zunächst bestritten und beim Haftrichter geschwiegen. Die Behörde wirft dem 29-Jährigen Entziehung Minderjähriger, sexuelle Nötigung und Mord in Verdeckungsabsicht vor.

Zudem besteht laut der ermittelnden Freiburger Staatsanwältin Franziska Scheuble der dringende Tatverdacht wegen eines Sexualdelikts. Nähere Angaben könne sie wegen der laufenden Ermittlungen dazu derzeit nicht machen. Der Verdächtige und das Opfer kannten sich nach Angaben der Polizei seit mehreren Wochen über das Internet. Den Ermittlern zufolge lernten sich Ayleen und der 29-Jährige im Internet kennen. Beide waren demnach Nutzer des Onlinespiels «Fortnite». Der Kontakt soll über mehrere Wochen bestanden haben.

Körper lag mehrere Tage im See – Todesursache noch unklar

Der Mann soll das Mädchen in seinem Auto von Gottenheim im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald in Baden-Württemberg rund 300 Kilometer in den Wetteraukreis in Hessen gefahren haben. In der Nacht zum 22. Juli sollen sich beide dort länger an einem See aufgehalten haben. Das habe eine Auswertung der Handydaten ergeben.

Ob und inwieweit Ayleen freiwillig mit dem Mann fuhr, war noch unklar. Es gebe allerdings Hinweise darauf, dass sie ihren Heimatort lebend verlassen habe. Ayleen wurde seit dem Abend des 21. Julis vermisst. Die Polizei fahndete mit Hochdruck nach der Jugendlichen. Ihre Leiche wurde am Freitag im Teufelsee im hessischen Wetteraukreis gefunden. Am Samstag bestätigte eine Obduktion ihre Identität.

Die Todesursache stand auch am Montag noch nicht fest. «Die lange Liegedauer im See erschwert die Ermittlungen», sagte Dieter Inhofer von der Staatsanwaltschaft Freiburg. Ayleens Leiche habe mehrere Tage im See gelegen. Nun sollen unter anderem toxikologische Untersuchungen folgen.

Am Freitag wurden bei der Durchsuchung der Wohnung des Manns persönliche Gegenstände der 14-Jährigen gefunden. Noch am selben Tag wurde der 29-Jährige in Frankfurt am Main festgenommen. Hinweise auf mögliche Mitwisser der Tat gebe es nicht.