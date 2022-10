Mont-Saint-Martin: Getötete Diana S. – Verdacht auf arrangierte Ehe erhärtet sich

Die luxemburgische Justiz hat vergangenen Freitag bekanntgegeben, dass am Donnerstag ein 48-jähriger Mann im Zuge der Ermittlungen im Fall der getöteten Diana S., festgenommen wurde. Am 19. September wurde der zerstückelte Leichnam der 40-jährigen Frau in der französischen Gemeinde Mont-Saint-Martin in einem verlassenen Gebäude gefunden. Die Frau mit portugiesischen Wurzeln, lebte einst auch in Diekirch und konnte anhand ihrer Tätowierung als Diana identifiziert werden.