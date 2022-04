Beteuert seine Unschuld: Verdächtiger im Fall Maddie – «Sie haben nicht einen Beweis»

Ihre Eltern begrüßen, dass der Deutsche Christian Brückner in Portugal als Verdächtiger eingestuft wird. Das Foto zeigt Maddies Eltern Kate und Gerry McCann während eines Interviews bei BBC am 28. April 2017.

Noch immer ist der Fall um Madeleine McCann ungeklärt. Doch 15 Jahre nach dem Verschwinden des Mädchens scheint Bewegung in den Fall zu kommen. Nun meldet sich Christian Brückner, der derzeit als Hauptverdächtiger gilt, mit einem Brief aus dem Gefängnis zu Wort.

Vieles verbrochen in der Jugend

In einem fünfseitigen Schreiben gibt er zu, als Jugendlicher straffällig geworden zu sein. «Ich habe mit Drogen gedealt, bin in Häuser eingebrochen, habe in Autos gelebt und hatte etwas mit Kindern, als ich 17 war», ist in dem Brief zu lesen, der «Daily Mail» exklusiv vorliegt.