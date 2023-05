New York: Verdächtiger im Todesfall um Michael Jackson-Imitator wurde gegen Kaution freigelassen

Der Getötete war einigen New Yorkern als Michael-Jackson-Imitator bekannt, der regelmäßig in der Station am Times Square tanzte.

Nach dem gewaltsamen Tod eines obdachlosen schwarzen Straßenkünstlers in New York hat sich ein weißer Ex-Soldat den Behörden gestellt. Der Mann wurde am Freitag in der US-Ostküstenmetropole wegen Totschlags angeklagt und übereinstimmenden Berichten zufolge auf Kaution entlassen. Die Zeitung «New York Daily News» berichtete, die hinterlegte Summe belaufe sich auf 100.000 Dollar (etwa 92.000 Euro). Der Verdächtige hatte den 30-jährigen Jordan Neely Anfang Mai in einer U-Bahn so lange in einem Würgegriff gehalten, bis dieser bewusstlos wurde. Neely wurde im Krankenhaus für tot erklärt.