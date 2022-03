Brüsseler Dreifachmord : Verdächtiger in Luxemburg festgenommen

LUXEMBURG - Nach dem Mord an einer Familie bei einem fehlgeschlagenen Autokauf in einem Brüsseler Vorort ist ein Verdächtiger in Luxemburg festgenommen worden.

Das Drama ereignete sich am Sonntagabend in diesem Einfamilienhaus in Wemmel bei Brüssel. dpa

Der Verdächtige wurde am Montagmorgen um 6 Uhr im Großherzogtum in einem der Wagen gestoppt, der bei dem Drama in Wemmel bei Brüssel gestohlen worden waren. Zur Zeit sitzt der Mann in Luxemburg in Untersuchungshaft, wie Henri Eiipers, Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigte. Welche Rolle er bei dem Dreifachmord gespielt haben könnte, ist unklar. Nach unbestätigten Informationen belgischer Medien soll er schnellst möglich nach Belgien ausgeliefert werden.

Die vermeintlichen Täter waren am Sonntagabend ins Haus der Familie gekommen, um ein Auto zu kaufen, für das die Familie eine Anzeige ins Internet gestellt hatte. Die Männer erschienen am Sonntagabend pünktlich zum vereinbarten Termin. Während der Kaufverhandlungen kam es zu einem Streit, bei dem die zwei Täter plötzlich Waffen zückten und ihre Opfer mit mehreren Schüssen in den Kopf niederstreckten. Sie flohen nach Angaben belgischer Medien mit zwei Mercedes, ließen den BMW, den sie eigentlich kaufen wollten, jedoch stehen.

Der Anbieter des Wagens, ein Anwalt im Alter von 57 Jahren, war wie seine 48 Jahre alte Frau und der Sohn (21) auf der Stelle tot, berichtete die Staatsanwaltschaft am Montag. Die ebenfalls anwesende Freundin des Sohnes (22) wurde von den Kugeln schwer verletzt und alarmierte die Polizei. Auf Grundlage ihrer Aussagen rekonstruierten die Ermittler den Tathergang und fertigten ein Phantombild an, mit dem landesweit nach den Flüchtigen gesucht wurde. Die Polizei schließt nicht aus, dass die beiden Männer, die mit den zwei Autos der Familie flüchteten, Komplizen hatten.