Illerkirchberg : Verdächtiger schweigt nach tödlicher Attacke auf Mädchen

Nach dem tödlichen Schulweg-Angriff auf zwei Mädchen in in Süddeutschland schweigt der mutmaßliche Tatverdächtige weiter zu den Vorwürfen.

Am Montag hat in Illerkirchberg bei Ulm (Baden-Württemberg) ein Mann zwei Mädchen auf dem Schulweg angegriffen und – vermutlich mit einem Messer – schwer verletzt. Eines der Opfer, ein 14-jähriges Mädchen, starb später in der Klinik. Eine Obduktion der Leiche soll Hinweise auf die genaue Todesursache geben. Das andere, 13 Jahre alte Opfer sei medizinisch versorgt. Aber die psychische Lage des Mädchens sei schwierig, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Es habe zwischenzeitlich erfahren, dass seine Freundin getötet worden sei. Die 13-Jährige sei so schwer verletzt worden, dass in ihrem Fall gegebenenfalls auch der Verdacht des versuchten Mordes im Raum stehe.