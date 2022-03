Anti-Terror-Razzia : Verdächtiger verhaftet – Terrorwarnung verlängert

Die höchste Terrorwarnstufe in Brüssel wird vorerst aufrechterhalten. Die Schulen sollen am Mittwoch wieder öffnen.

Was wir wissen

In Brüssel herrscht erhöhte Terrorwarnung, das öffentliche Leben steht still. Der flüchtige Salah Abdeslam wird in der belgischen Hauptstadt vermutet.

Der mutmaßliche Drahtzieher der Anschläge von Paris, Abdelhamid Abaaoud, ist bei der Anti-Terror-Razzia in Saint-Denis getötet worden. Seine Cousine, Hasna Aitboulahcen, kam ebenfalls um.

Zwei Verdächtige sind auf der Flucht: Salah Abdeslam und ein neunter Attentäter, der mit ihm im Auto gefahren sein soll.

Bisher wurden fünf Attentäter identifiziert: Omar Ismail Mostefai (29, Franzose); Bilal Hadfi (30, Franzose); Brahim Abdeslam (31, Belgier); Samy Amimour (28, Franzose), Ahmad Al Mohammad (25, Syrer – vermutlich ein gefälschter Pass).

Sieben Angreifer sind ums Leben gekommen – drei am Stade de France, drei in der Konzerthalle Bataclan und einer an einem Restaurant in der Nähe des Bataclan in Paris.

Als Reaktion auf die Anschläge hat Frankreich seine Luftangriffe gegen IS-Ziele verstärkt. Auch Russland und die USA haben Offensiven angekündigt.

Bei der Anschlagsserie in Paris wurden 130 Menschen getötet, rund 350 wurden teilweise schwer verletzt.

NEWSTICKER

Der Newsticker wird am Dienstag, 24. November, ab 7.30 Uhr weitergeführt.

22.38

Ein Straßenreiniger hat in einem Vorort von Paris im Müll einen Sprengstoffgürtel ohne Zünder entdeckt. Die Polizei untersuche derzeit, ob er bei den Terroranschlägen in Paris vom 13. November verwendet worden sei, teilte ein Sprecher mit.

Der Müllarbeiter hatte den Gürtel demnach am Montag in Montrouge südlich von Paris in einem Müllhaufen entdeckt. Bei den fast zeitgleichen Anschlägen islamischer Extremisten an sechs verschiedenen Orten der französischen Hauptstadt starben 130 Menschen.

19.20

Die höchste Terrorwarnstufe in Brüssel wird vorerst aufrechterhalten. Dies teilte Regierungschef Charles Michel mit. Die höchste Warnstufe gilt seit Samstag.

18.59

Ein belgischer Antiterror-Richter hat am Montag Anklage gegen einen am Vortag festgenommenen Verdächtigen wegen der Anschläge von Paris erhoben. Dies teilte das Büro des Generalstaatsanwalts in Brüssel mit. Die gemeinsam mit dem Mann festgenommenen anderen 15 Verdächtigen seien wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

18.46

Beim Angriff auf das Pariser Café Voltaire am 13. November kam der Krankenpfleger David (46) mit einem Schrecken davon. Sofort machte er sich daran, den Verwundeten zu helfen. Er entdeckte einen Mann, der inmitten umgeworfenen Stühlen und Tischen lag, wie er der Nachrichtenagentur Reuters erzählte.

«Er sah normal aus, war aber bewusstlos» so David. «An seiner Seite klaffte ein riesiges Loch». David setzte zu Wiederbelebungsversuchen an.

Als er das Shirt des Mannes aufriss, merkte David schnell, dass die Explosion im Café nicht von einem Gasleck rührte: «Da waren vier verschiedene Kabel: eines weiß, eines schwarz, eines rot und eines orange», sagte er Reuters. «Da wusste ich: Der Mann war ein Selbstmordattentäter.» Es handelte sich um Brahim Abdeslam, einen der Attentäter von Paris.

Sicherheitskräfte sagten David, er habe großes Glück gehabt, dass die Bombe nicht richtig explodiert war. Sonst hätte Abdeslam vermutlich weitere Menschen mit in den Tod gerissen. David steht unter Schock: «Ich denke immer noch daran», sagt er. Er habe seit den Attentaten mit 130 Toten nicht mehr in Restaurants oder Cafés gehen können.

17.50

Die US-Rockband Foo Fighters widmet den Anschlagsopfern von Paris ein neues Mini-Album. Die EP «Saint Cecilia» kann seit Montag gratis auf der Internetseite der Band heruntergeladen werden. Eigentlich wollte die Band mit den neuen Songs am Ende ihrer Welttournee «das Leben und die Musik feiern», wie Sänger Dave Grohl erklärte. Nach den Anschlägen von Paris habe die Veröffentlichung nun aber eine «neue, hoffnungsvolle Intention».

«Vielleicht bringen die Songs ein bisschen Licht in diese manchmal dunkle Welt», erklärte der frühere Nirvana-Schlagzeuger. Die neuen Lieder sollten die Fans daran erinnern, «dass Musik Leben ist und dass Hoffnung und Heilung mit Liedern Hand in Hand gehen». Das könne den Menschen «niemals genommen werden».

Die Foo Fighters sollten eigentlich in der vergangenen Woche in Paris auftreten. Nach den Anschlägen mit 130 Toten brachen sie aber ihre Europatournee ab und sagten die restlichen Konzerte ab. Die Band sei in Gedanken bei den Anschlagsopfern und ihren Angehörigen, erklärte Grohl nun auf der Website der Band. «Wir werden zurückkommen und irgendwann wieder mit euch das Leben und die Liebe mit unserer Musik feiern.»

16.30

Am vergangenen Mittwoch tötete die französische Polizei bei einem Anti-Terror-Einsatz den Drahtzieher der Anschläge, Abdelhamid Abaaoud. In der Wohnung in Saint-Denis sprengte sich auch Abaaouds Cousine in die Luft. Bilder des britischen Senders ITV zeigen nun die Wohnung – oder das, was noch davon übrig ist.

15.14

Bei der Fahndung nach mutmaßlichen Terroristen hat die belgische Polizei fünf weitere Verdächtige gefasst. Sie würden nun ebenso wie die 16 am Sonntagabend bei einem Großeinsatz Festgenommenen von der Polizei verhört, teilte die Staatsanwaltschaft in Brüssel am Montag mit.

Zudem seien am Morgen fünf zusätzliche Hausdurchsuchungen im Raum Brüssel und im Bereich der ostbelgischen Stadt Lüttich durchgeführt worden, hieß es. Bei einer Durchsuchung am Sonntagabend seien 26.000 Euro sichergestellt worden.

13.33 - 16 Festnahmen bei Razzien in Brüssel

Bei einem groß angelegten Anti-Terror-Einsatz hat die belgische Polizei in der Nacht zum Montag 16 Verdächtige festgenommen. Das berichtete die Staatsanwaltschaft am frühen Montagmorgen in Brüssel. Der mit internationalem Haftbefehl gesuchte Salah Abdeslam sei nicht unter den Festgenommenen, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Eric Van der Sijpt.

Belgische Polizei und Militär durchkämmten auf der Suche nach mehreren Terrorverdächtigen mehrere Stadtviertel von Brüssel. Es gab 19 Durchsuchungen in mehreren Gemeinden der Hauptstadtregion und weitere drei Razzien in der wallonischen Industriestadt Charleroi. Es seien dabei weder Waffen noch Explosivstoffe gefunden worden.

11.35 - Attentäter nach Deutschland geflüchtet?

Der belgische Innenminister Jan Jambon wollte Medienberichte nicht kommentieren, wonach der Terrorverdächtige Salah Abdeslam Richtung Deutschland geflüchtet sei. «Es ist klar, dass die Aktion noch nicht beendet ist», sagte Jambon im Rundfunksender RTBF. Die Zeitungen Le Soir und La Libre Belgique hatten zuvor berichtet (siehe auch Eintrag von 8.28 Uhr), dass Sicherheitskräfte in der Region um Lüttich einen Verdächtigen gesichtet hätten, bei dem es sich um Abdeslam gehandelt haben könnte. Der Mann soll am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr mit einem BMW 3 oder 5 nach Deutschland unterwegs gewesen sein.

10.03 - Cameron und Hollande vor Bataclan

Nach der Anschlagsserie in Paris haben Frankreichs Präsident François Hollande und der britische Premierminister David Cameron am Montag gemeinsam die Konzerthalle Bataclan besucht. Auf Twitter veröffentlichte Cameron ein Foto, das ihn «Schulter an Schulter» mit dem französischen Staatschef vor dem Veranstaltungsort zeigt, in dem am 13. November 89 Menschen getötet worden waren. Beide Politiker legten jeweils eine Rose zum Gedenken an die Opfer ab.

Das Treffen mit Cameron in Paris leitet eine Reihe von Gesprächen Hollandes mit Staats- und Regierungschefs ein: Am Dienstag kommt der französische Staatschef in Washington mit US-Präsident Barack Obama zusammen, am Mittwoch empfängt er in Paris die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und am Donnerstag besucht er den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Hollande will eine breite Allianz gegen die Jihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) schmieden, die sich zu der Pariser Anschlagsserie mit 130 Toten bekannt hat

9.18 - Bruder will, dass sich Salah ergibt

Der Bruder des flüchtigen Terrorverdächtigen Salah Abdeslam hat im belgischen Fernsehen RTBF gesprochen. «Wir wollen, dass Salah sich stellt», sagt Mohamed Abdeslam. «Wir ziehen es vor, Salah im Gefängnis zu sehen als im Grab.» Salah soll jene Antworten geben, «auf die wir warten».

Salah Abdeslam wird verdächtigt an den Anschlägen in Paris beteiligt gewesen zu sein. Seither ist er jedoch auf der Flucht. Auch Mohamed Abdeslam geriet ins Visier der Ermittler, wurde aber freigelassen. «Ich konnte nachweisen, dass ich zum Zeitpunkt der Attentate nicht in Paris war.»

8.46 - EU-Treffen finden statt

Wegen der Terrorgefahr steht das öffentliche Leben in der belgischen Hauptstadt Brüssel in großen Teil still. Am dritten Tag in Folge ist die U-Bahn komplett geschlossen, nur Busse und Straßenbahnen fahren. Zu Beginn der Arbeitswoche sind Schulen, Universitäten und Kinderkrippen zu. Einige Unternehmen empfahlen ihren Mitarbeitern, von zuhause aus zu arbeiten. Auch Märkte und Sportereignisse sind abgesagt worden. Das nationale Krisenzentrum will die Lage am Mittag neu bewerten, hieß es.

Die EU-Institutionen sind geöffnet, allerdings gelten verschärfte Sicherheitsvorkehrungen und Personenkontrollen. Der Bahnhof Brüssel-Schuman, der sich direkt unter dem Gebäude der EU-Kommission befindet, ist geschlossen. Trotz der höchsten Terrorwarnstufe in Brüssel werden am Montag aber die Treffen der EU-Finanzminister und der EU-Bildungsminister stattfinden. Für Luxemburg sollten Bildungsminister Claude Meisch und Finanzminister Pierre Gramegna an dem Treffen teilnehmen.

8.28 - Abdeslam in Auto gesichtet

Belgische Medien berichten, dass der mutmaßliche Terrorist Salah Abdeslam bei Lüttich in einem Auto gesehen wurde. Das Fahrzeug habe sich Richtung Deutschland bewegt. Für die Information gibt es aber keine offizielle Bestätigung. In den vergangenen Tagen gab es immer wieder Meldungen über Sichtungen des geflohenen Attentäters. Bisher konnte sich der frühere Kleinkriminelle aber stets den Blicken der Polizei entziehen.

8.09 - Katzenbilder gegen die Terrorgefahr

Als die belgischen Behörden während der Razzien in Brüssel am Sonntagabend um Zurückhaltung in den sozialen Netzwerken baten, reagierten viele Nutzer auf ganz eigene Art. Unter dem Hashtag #BrusselsLockdown tauchten auf Twitter plötzlich Katzen in jeder erdenklichen Pose auf - mehr dazu lesen Sie in unserem Artikel.

7.59 - Wo steckt Salah Abdeslam?

«Salah Abdeslam wurde bei den Razzien nicht gefunden», teilt Eric van der Sypt, der Sprecher der belgischen Staatsanwaltschaft am Montagmorgen mit. Ein Richter werde nun über die Rechtmäßigkeit der Verhaftung von 16 Verdächtigen am Sonntagabend in Brüssel entscheiden. Bei einem der gestrigen Anti-Terror-Einsätze gab es auch einen Schusswechsel. Die Polizei habe auf ein Auto gefeuert. Es sei aber unklar, ob es einen Zusammenhang mit den aktuellen Ermittlungen zu den Pariser Anschlägen gibt.

7.41 - 16 Verhaftungen bei Razzien in Belgien

Die belgische Polizei hat bei Razzien am Sonntagabend 16 Verdächtige festgenommen. Dies teilte die Staatsanwaltschaft am frühen Montagmorgen mit. Der wegen der Terrorwelle in Paris gesuchte Verdächtige Salah Abdeslam sei aber nicht unter den Festgenommenen. Zur Identität der Verdächtigen könne man noch nichts sagen, hieß es weiter.

Vor allem in der Brüsseler Innenstadt hatten die Razzien am Abend Aufregung ausgelöst. Im bei Touristen beliebten Viertel um den Grand Place war ein großes Polizeiaufgebot zu sehen gewesen. Die Sicherheitskräfte sperrten Straßen und forderten Passanten lautstark auf, sich zu entfernen.

An einer Straße sei ein Linienbus quergestellt worden, um den Verkehr zu stoppen. Ein Helikopter kreise über den Häusern. Zahlreiche schwer bewaffnete Soldaten und Polizisten seien im Einsatz, sie seien auch in ein Hotel gegangen. Die Sicherheitskräfte forderten Passanten lautstark auf, sich zu entfernen.

Die belgische Bundespolizei teilte am Sonntagabend mit, dass derzeit «verschiedene Operationen im Gange» seien. Die Staatsanwaltschaft «wird eine Pressekonferenz geben, wenn alles beendet ist», sagte ein Sprecher der Bundespolizei, die die Medien aufforderte, keine Einzelheiten über die Einsätze wie etwa die Einsatzorte zu vermelden.

Sonntag, 22. November

21.00 - Belgien verlängert maximale Warnstufe

Die höchste Terrorwarnstufe für Brüssel bleibt bestehen. Das teilte der belgische Regierungschef Charles Michel am Sonntagabend mit. Die Schulen und Universitäten in der belgischen Hauptstadt bleiben am Montag geschlossen und die U-Bahnen fahren immer noch nicht. Stufe 4 bedeute, dass eine «ernste und unmittelbare» Bedrohung besteht, sagte Michel.

Seit Samstagmorgen gilt diese höchste Terrorwarnstufe für Brüssel, im Rest Belgiens gilt weiter die Stufe 3. «Wir werden die Lage morgen Nachmittag neu bewerten», sagte Michel.

19.00 - Zeugenaufruf

Die französische Polizei hat einen Zeugenaufruf zum dritten Selbstmordattentäter vor dem Stade de France gestartet. Ein Foto zeigt den Mann, der sich am Eingang H des Stadions in die Luft sprengte.

Der Mann sei am 3. Oktober auf der griechischen Insel Leros registriert worden – ebenso wie der Selbstmordattentäter vor Eingang D. Die Ermittler konnten anhand von Fingerabdrücken belegen, dass die beiden Attentäter in Leros kontrolliert wurden und dann zusammen nach Serbien weiterreisten. Nicht geklärt ist ihre Identität. Laut bbc.com soll der Mann unter dem Namen M. al-Mahmod bekannt sein. Lediglich einer der drei Stadion-Selbstmordattentäter wurde bislang identifiziert. Es handelt sich um den 20-jährigen Franzosen Bilal Hadfi, der in Belgien lebte.

Bei dem Mann, zu dem nun der Zeugenaufruf gestartet wurde, war ein syrischer Pass gefunden worden, der zuvor in Griechenland registriert worden war. Der Pass gehörte einem vor mehreren Monaten getöteten syrischen Soldaten.