Spanien : Verdächtiger von Schwulenmorden hat sich gestellt – aber es gibt einen Haken

Angst und Unsicherheit machten sich in Bilbao in Nordspanien breit, weil anscheinend ein Serienmörder umgeht. Seine Opfer sind schwule Männer. Nun hat sich ein Verdächtiger der Polizei gestellt.

Die Polizei war einem Mann aus Kolumbien auf der Spur, der sich in der App Carlos nannte. Nun hat er sich zwar gestellt, jedoch kein Geständnis abgelegt.

Ein Serienmörder hat in Spanien gezielt Schwule ermordet und ausgeraubt, nachdem er sie vermutlich mit Liquid Ecstasy (GBL) betäubt hatte.

Das Rätsel um Serienmorde an bis zu acht schwulen Männern im nordspanischen Bilbao könnte vor einer Aufklärung stehen. Ein zur Fahndung ausgeschriebener Mann aus Kolumbien stellte sich der Polizei, wie spanische Medien berichteten. Er wolle aber kein Geständnis ablegen, sondern habe sich gemeldet, weil sein Foto und Name seit Donnerstagnachmittag in Medien veröffentlicht worden waren, habe der 25-Jährige angegeben. Der Mann sei festgenommen worden und werde weiter vernommen. Die Polizei selbst teilte wegen einer richterlichen Nachrichtensperre offiziell nichts zum Fall mit.