Gießen : Verdächtiger wird wegen Mord an 14-jähriger Ayleen angeklagt

Fast ein halbes Jahr ist es her, dass ein 14-jähriges Mädchen aus Baden-Württemberg vermisst gemeldet und ihre Leiche eine Woche später 300 Kilometer entfernt gefunden wurde. Jan P., ein mittlerweile 30-jähriger Mann gestand im September, Ayleen getötet zu haben , und wird nun von der Gießener Staatsanwaltschaft angeklagt, wie diese am heutigen Donnerstag mitteilt. Ob die Anklage zugelassen wird, liegt an der Entscheidung des Gießener Landgerichts.

Im Verlauf der Ermittlungen wurden die Handydaten des Verdächtigen ausgelesen. Diese offenbarten, dass er bereits seit April 2022 mit der 14-Jährigen in Kontakt stand. 30.000 Chats seien ausgewertet und 122 Zeugen vernommen worden. Jan P. erklärte im September, Ayleen am 21. Juli in Gottenheim (BW) abgeholt zu haben und mit ihr in ein Waldgebiet bei Langgöns-Cleeberg in Hessen gefahren zu sein. Dort habe er die Teenagerin getötet und ihre Leiche anschließend im Teufelssee entsorgt. Er wurde noch am selben Tag in Friedrichsdorf bei Frankfurt festgenommen.