In Luxemburg : Verein schenkt Computern ein zweites Leben

LUXEMBURG – Der Verein Digital Inclusion sammelt alte Computer, bereitet sie auf und verteilt sie an Menschen, die sie benötigen.

Privatpersonen können ihre alten Geräte direkt beim Verein in der Rue d'Épernay in der Hauptstadt, in einigen Recyclingzentren (Mondorf, Hesperingen, Petingen, Düdelingen, Tetigen und Bech-Kleinmacher) oder beim ACL in Bartringen abgeben.