Luxemburg : Vereinbarungen der Tripartite sind für den OGBL «inakzeptabel»

LUXEMBURG – Die Gewerkschaft hat am Donnerstag erklärt, warum sie die ausgehandelten Vereinbarungen nicht mittragen möchte. Auch die CGFP hat sich zu ihrer Entscheidung geäußert.

Einige Stunden nach dem Ende der Verhandlungen zwischen der Regierung, den Gewerkschaften und den Arbeitgebern erklärte der OGBL am Donnerstagmorgen, warum er sich geweigert hatte, die in der vergangenen Woche ausgehandelten Vereinbarungen zu unterzeichnen. «Für den OGBL sind diese Vereinbarungen inakzeptabel, weil sie einen Sozialabbau darstellen. Wir wären der Arbeitnehmerschaft in den Rücken gefallen», sagte die Präsidentin des Gewerkschaftsbunds Nora Back. Der OGBL sei durchaus zum Dialog und zu Kompromissen bereit gewesen. Der Regierung warf Back vor, «vor den Arbeitgebern auf die Knie gefallen» zu sein.