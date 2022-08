NBA : Vereinsloser Schröder zu NBA-Zukunft: «Berater macht seinen Job»

«Die EM steht vor der Tür, ich bin grad bei der Nationalmannschaft. Mein Berater macht schon seinen Job, der telefoniert mit allen Teams. Ich lasse ihn seinen Job machen und ich mache meinen hier», sagte der 28 Jahre alte Schröder am Dienstag bei der Auftakt-Pressekonferenz des Nationalteams in Köln. Dort steht am Donnerstagabend (20.30 Uhr/Magentasport) das erste EM-Spiel gegen Frankreich an.