USA: Verfahren gegen deutschen Rapper Marteria eingestellt

Eine Anklage wegen Körperverletzung gegen den deutschen Rapper Marteria in den USA ist fallen gelassen worden. Das bestätigten am Dienstag die Staatsanwaltschaft und Marterias Anwalt in der Stadt Charlotte (Bundesstaat North Carolina) der Deutschen Presse-Agentur. «Der Fall wurde eingestellt. Und ich kann Ihnen sagen, dass ich mit diesem Ergebnis zufrieden bin», sagte der Verteidiger Robert DeCurtins der DPA. «Ich freue mich, dass mein Klient rehabilitiert wurde», betonte er am Rande einer geplanten gerichtlichen Anhörung. Marteria selbst war nicht anwesend.