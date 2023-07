Freudenberg: Verfahren gegen geständige Mörderin von Luise wurde eingestellt

Blumen und Kerzen wurden an der Stelle platziert, an der die Leiche der zwölfjährigen Luise gefunden worden war.

Das Verfahren gegen zwei Mädchen, die am 11. März Luise (12) in Freudenberg mit zahlreichen Messerstichen töteten, wird eingestellt. Das teilte die Staatsanwaltschaft Siegen in Rheinland-Pfalz dem Portal «Focus» mit. Die beiden mutmaßlichen Täterinnen werden vom Jugendamt betreut, sie befinden sich seit einiger Zeit in therapeutischen Einrichtungen. Dort werden die Mädchen unterrichtet.