Covid in Luxemburg: Verfallene Impfdosen kosten enorme Summe

Wie kam es zu dieser Geldverschwendung? Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) antwortet auf eine diesbezügliche, parlamentarische Anfrage. «Die hohe Anzahl der Impfstoffe, die in Luxemburg – wie auch in anderen europäischen Ländern – auf Lager sind, erklärt sich aus der Art und Weise, wie die Hersteller des Vakzins die Verträge mit der Europäischen Kommission aushandeln», so die Ministerin. «Meist müssen die Länder zwölf bis 15 Monate vor der eigentlichen Lieferung der Impfstoffe über deren Menge entscheiden. Zu diesem Zeitpunkt besteht immer noch keine Sicherheit darüber, welches Vakzin welches Herstellers tatsächlich eine Zulassung für den Markt bekommt».