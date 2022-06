Karlsruhe : Verfassungsgericht beanstandet Merkel-Äußerungen zur Thüringen-Wahl

Die damalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat mit ihren Äußerungen zu einer Ministerpräsidentenwahl im Bundesland Thüringen Anfang 2020 Rechte der rechtspopulistischen AfD verletzt.

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gibt der AfD recht.

Merkel habe gegen den Grundsatz der Chancengleichheit der Parteien verstoßen, entschieden die höchsten deutschen Richterinnen und Richter mit ihrem am Mittwoch verkündetem Urteil.

Am 5. Februar 2020 war der FDP-Politiker Thomas Kemmerich im Landtag in Erfurt völlig überraschend zum Regierungschef gewählt worden. Neben den Stimmen der eigenen Partei und der Christdemokraten bekam er in geheimer Wahl anscheinend auch alle Stimmen der AfD, die ihren eigene Kandidaten fallen ließ.