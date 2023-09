Verfluchte Fassade: Zum fünften Mal krachte hier ein Auto in die Hauswand

Am Donnerstagmorgen krachte ein SUV in die Küche eines Wohnhauses in Düdelingen.

Donnerstag, sieben Uhr morgens. Paulo und Lisa, die seit 25 Jahren in Düdelingen wohnen, befinden sich im Obergeschoss, als es plötzlich laut rummst. «Sag nicht, dass da wieder ein Auto in unser Haus gefahren ist», sagt Lisa zu Paulo, der noch im Badezimmer weilt. Als sie unten nachschauen, sehen Paulo, der im Rollstuhl sitzt, und Lisa den Schaden. Und der ist enorm.

Ein SUV ist in die Hauswand gekracht, in der Fassade klafft ein Loch, die Küche ist völlig verwüstet. «Wären wir zu dem Zeitpunkt in der Küche gewesen, wären wir jetzt nicht hier», sagt Paulo. Lisa merkt man den Schock noch an: «Psychisch ist das nicht leicht zu verarbeiten. Ich bin traumatisiert», klagt die Düdelingerin.