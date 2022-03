BGL Ligue : Verfolger wollen Boden auf Jeunesse gutmachen

LUXEMBURG – Der Tabellenführer aus Esch muss am Wochenende im Luxemburger Fußball-Oberhaus nicht ran. Die Verfolger könnten also den Abstand vorerst verkürzen.

Der FC Differdingen bittet Racing Luxemburg am Freitagabend in der BGL Ligue zum Tanz. In der Tabelle steht der FCD derzeit mit neun Punkten auf Platz zwei, der amtierende Pokalsieger mit einem Zähler weniger auf Rang drei. Beide Mannschaften wollen nun den Tabellenführer Jeunesse Esch (12 Punkte) mit einem Sieg unter Druck setzten.

Die Escher selbst spielen am Wochenende nicht. Ihr Spiel gegen F91 Düdelingen wurde wegen der Europapokal-Kampagne des Meisters verlegt. Die Fola ist schwach in die Saison gestartet, konnte aber nach der Rückkehr von Jeff Strasser am vergangenen Spieltag den ersten Sieg verbuchen. Mit einem Erfolg gegen Petingen am Sonntag soll der nächste Schritt aus dem Keller gemacht werden.