Luxemburg: Verfolgungsfahrt mit Unfall und Schusswaffeneinsatz – Mann festgenommen

Eine Polizeikontrolle in der Hauptstadt hat am Sonntagmorgen einen Autofahrer zur Flucht veranlasst. Die Police Grand-Ducale teilt am Mittag mit, dass der Autofahrer bei der Kontrolle gegen 7.20 Uhr in südliche Richtung geflüchtet sei. Nach einer Verfolgungsfahrt habe er auf der Autobahn A4 in Höhe Esch/Alzette gestoppt werden.