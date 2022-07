Grenzüberschreitende Polizeiarbeit: Verfolgungsjagden enden nicht mehr hinter der Grenze

Editpress

Weil die grenzüberschreitende Kriminalität in den letzten Jahren zugenommen hat, muss sich die Polizei anpassen. In einer Erklärung aus dem Jahr 1992 hatten sich Luxemburg und Frankreich darauf geeinigt, dass Polizisten aus den jeweiligen Ländern nur zehn Kilometer weit ins Nachbarland eindringen dürfen. Der französische Innenminister Gérald Darmanin und sein luxemburgischer Amtskollege Henri Kox haben am Montag eine neue Vereinbarung ausgearbeitet, die bereits im April in der Kammer verabschiedet und im Mai vom Staatsrat geprüft wurde.

Auch Experten der Europäischen Kommission hatten den luxemburgischen Rechtsrahmen für die polizeiliche Zusammenarbeit mit seinen Nachbarn als inkohärent eingestuft. Ein zu restriktiver Rahmen im Großherzogtum für die französische, aber auch die deutsche Polizei, während die belgische Polizei seit dem Benelux-Polizeivertrag von 2018 in Luxemburg keinen Perimeter zu respektieren hat. In seiner jetzigen Form ist das am Montag unterzeichnete offizielle Abkommen mit Frankreich und Deutschland also nur eine Harmonisierung der Regeln angesichts der Entwicklung der Kriminalität.

Mord, Diebstahl, Menschenhandel, Fahrerflucht

In der Praxis kann nun eine Verfolgungsjagd auf französischer oder deutscher Seite aufgenommen und in Luxemburg fortgesetzt werden, wenn mehr als zehn Kilometer auf dem Staatsgebiet zurückgelegt werden. Und ohne zeitliche Begrenzung, auch das ist neu. Dasselbe gilt für die luxemburgische Polizei bei einem Einsatz in einem der Nachbarländer. «Die nationalen Behörden des Nachbarstaates müssen spätestens beim Überschreiten der Grenzen von der Verfolgung in Kenntnis gesetzt werden», heißt es in dem Gesetz, das auf das Schengener Abkommen von 1985 zurückgeht.

In Luxemburg kann die luxemburgische Polizei auch an der von ihren Kollegen durchgeführten Verfolgung beteiligt werden, zumal die französische Polizei auch mit der neuen Erklärung immer noch nicht das Recht hat, den oder die Verdächtigen im Großherzogtum festzunehmen – im Gegensatz zu deutschen und belgischen Polizisten. Es gibt 14 Straftaten, die die Verfolgung eines Verdächtigen im Nachbarland rechtfertigen können, darunter Mord, Brandstiftung, schwerer Diebstahl, Geiselnahme, Drogenhandel oder Fahrerflucht nach einem Unfall mit Todesfolge oder schweren Verletzungen.

«Diese Vertiefung der polizeilichen Zusammenarbeit wird die Sicherheit der Bürger erhöhen», versichert das luxemburgische Ministerium für Innere Sicherheit.