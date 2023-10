Vergeltungsaktion: USA fliegen Luftangriffe auf pro-iranische Stellungen in Syrien

1 / 4 Die USA haben Luftangriffe auf Stellungen im Osten Syriens geflogen. (Symbolbild) Staff Sgt. Madelyn Brown US-Verteidigungsminister Lloyd Austin erklärte, die «Präzisionsschläge zur Selbstverteidigung sind eine Reaktion auf eine Serie anhaltender und zumeist erfolgloser Attacken auf US-Personal im Irak und in Syrien durch vom Iran unterstützte Milizengruppen, die am 17. Oktober begonnen» hätten. AFP Erst am Donnerstag hatten die USA nach Angriffen auf ihre Soldaten im Irak und in Syrien mit Vergeltungsschlägen gedroht. VQH

Das US-Militär hat Luftangriffe auf zwei Orte im Osten Syriens geflogen. Die Angriffe vom frühen Freitagmorgen hätten Zielen gegolten, die mit Irans Revolutionsgarde in Verbindung stünden, teilte das Pentagon mit. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin erklärte, die «Präzisionsschläge zur Selbstverteidigung sind eine Reaktion auf eine Serie anhaltender und zumeist erfolgloser Attacken auf US-Personal im Irak und in Syrien durch vom Iran unterstützte Milizengruppen, die am 17. Oktober begonnen» hätten.

US-Joe Biden habe die eng begrenzten Luftangriffe angeordnet, «um klarzustellen, dass die Vereinigten Staaten solche Attacken nicht dulden und sich, ihr Personal und ihre Interessen verteidigen werden». Austin betonte, es habe sich um eine separate Operation gehandelt, die unabhängig von Israels Krieg gegen die militante Hamas ausgeführt worden sei.

Die USA strebten keinen breiten Konflikt an. Doch wenn iranische Stellvertretergruppen ihr Vorgehen fortsetzten, würden die USA nicht zögern, weitere Schritte zum Schutz ihrer Truppen zu ergreifen, warnte Austin.

USA sprechen von mindestens zwölf Attacken

Erst am Donnerstag hatten die USA nach Angriffen auf ihre Soldaten im Irak und in Syrien mit Vergeltungsschlägen gedroht. Zeitpunkt und Art der Reaktion würden die USA bestimmen, erklärte der Sprecher des nationalen Sicherheitsrats, John Kirby. Die Drohung richtete sich an vom Iran unterstützte Milizen in der Region, die sich zu einer Reihe von Angriffen auf Stützpunkte mit US-Soldaten bekannt haben oder dafür verantwortlich gemacht wurden. Solche Angriffe hatten seit Beginn des Gaza-Krieges zugenommen.

Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums hat es seit dem 17. Oktober mindestens zwölf Attacken auf US-Basen und amerikanisches Personal im Irak und vier in Syrien gegeben. Pentagonsprecher Pat Ryder sagte, dass 21 Amerikaner bei zwei dieser Angriffe verletzt worden seien. Dabei seien Drohnen gegen den Luftwaffenstützpunkt Al-Asad im Irak und die Garnison al-Tanf in Syrien nahe der Grenze zu Jordanien eingesetzt worden. Nach US-Angaben erlitten die Betroffenen leichte Verletzungen und sind wieder im Dienst.

Iran soll gewarnt worden sein

Am Mittwoch hatte US-Präsident Biden gesagt, auch der oberste Führer des Irans, Ajatollah Ali Chamenei, sei direkt vor weiteren Angriffen gewarnt worden, ob sie nun vom Iran selbst oder seinen Handlangern in der Region kämen.

«Meine Warnung an den Ajatollah war, dass, wenn sie weiter gegen diese Truppen vorgehen, wir reagieren werden. Und er sollte vorbereitet sein.» Auf die Frage, wie diese Botschaft an Chamenei übermittelt wurde, wollte Kirby am Donnerstag keine Antwort geben.

