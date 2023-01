USA : Vergewaltigt in seiner Limousine – Frau verklagt Mike Tyson

Eine Frau hat den früheren Boxchampion Mike Tyson wegen Vergewaltigung auf fünf Millionen Dollar verklagt. Er habe sich Anfang der 1990er-Jahre in einer Limousine an ihr vergangen, nachdem sie ihn in einem Nachtclub in Albany im US-Staat New York kennengelernt habe, hieß es in der Klageschrift. Seitdem leide sie unter «körperlichen, psychologischen und emotionalen Schäden».