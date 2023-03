Autobiografie: Vergewaltigung, Abtreibung, Sextape – die bewegendsten Fakten aus Paris Hiltons Buch

In ihrer Biografie enthüllt Paris Hilton traumatisierende Erlebnisse aus ihrem Leben. Das sind ihre fünf schlimmsten Erinnerungen zusammengefasst.

Ab Freitag ist die Autobiografie von Paris Hilton erhältlich. In «Paris: The Memoir» legt die 42-Jährige ihr ganzes bisheriges Leben offen und berichtet von mehreren dramatischen und traumatisierenden Erlebnissen in ihrer Jugend. Das US-Magazin «People» veröffentlichte nun Auszüge der Hilton-Memoiren.

Ein Lehrer bedrängte Paris Hilton

Wie Hilton schreibt, habe sich ein «hübscher, junger Lehrer», in die damalige Achtklässlerin verknallt. «Wir sprachen stundenlang darüber, wie unglaublich reif, schön und intelligent ich war. Wie sinnlich, missverstanden und besonders», so Hilton. Eines Abends kam der Lehrer mit seinem Auto vorbei. «Der Lehrer zog mich in seine Arme und küsste mich.» Als ihre Eltern sie dann erwischten, wies der Lehrer alle Schuld von sich, warf stattdessen der damals jungen Paris vor: «Warum hast du mich dazu gezwungen?»

Erst betäubt, dann vergewaltigt

Wenige Jahre nach dem Vorfall mit dem Lehrer soll Paris von einem Mann vergewaltigt worden sein. Gemeinsam mit einer Freundin lernte sie zwei junge Männer kennen. Diese flößten der «Simple Life»-Darstellerin widerwillig einen Schluck von einem ihrer Getränke ein, woraufhin Paris ihr Bewusstsein verloren haben soll. Als sie dann wieder zu sich kam, habe sie ein schweres Gewicht auf sich gespürt und dann Panik bekommen haben. «Als ich versuchte zu schreien, war keine Luft in meinen Lungen», so Hilton. Der Mann soll ihr aggressiv den Mund zugehalten und geflüstert haben: «Es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Du träumst.»

Paris versteckte sich vor Harvey Weinstein

Im Mai 2000 traf die «Stars Are Blind»-Interpretin Harvey Weinstein zum ersten Mal bei einem Mittagessen. Der einstige Filmmogul habe damals «perverse, seltsame Kommentare» über sie und ihre «womöglich riesige Zukunft in seiner Welt» gemacht. Nur eine Nacht später sei Weinstein ihr während der amfAR-Gala betrunken auf die Toilette gefolgt. Paris versteckte sich ihren Erzählungen nach daraufhin in einer Kabine, während Weinstein gegen die Tür schlug und rief: «Willst du ein Star sein?» Ein Security-Mitarbeiter habe sie schließlich aus der Situation gerettet, indem er Weinstein rauswarf.

Abtreibung mit 22 Jahren

Erst kürzlich wurde die Hotelerbin dank einer Leihmutterschaft zum ersten Mal Mama. Nun verrät Hilton, dass sie mit 22 Jahren ein Kind erwartete, sich aber damals für eine Abtreibung entschied. «Als ich realisiert hatte, dass ich schwanger war, war es, als würde ich auf dem Fenstersims im vierzigsten Stock aufwachen», erkläre sie. «Ich hatte Angst und Herzschmerz.» Paris war damals mit dem Model Jason Shaw (49) liiert. Weiter beteuert Paris: «In diesem Moment in meinem Leben war ich auf keinen Fall dazu in der Lage, Mutter zu sein.»

Paris Hilton wollte nie ein Sextape drehen