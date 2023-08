Vergewaltigungen auf Mallorca: «Dagegen muss mit aller Härte vorgegangen werden»

Erneut soll eine Frau auf Mallorca Opfer einer Gruppenvergewaltigung geworden sein. Eine Britin wirft einer Gruppe von drei Touristen vor, sie in der Nacht auf Freitag in einem Hotel in Magaluf unter Drogen gesetzt und dann misshandelt zu haben. Nun meldet sich die Regierungschefin der Balearen zu Wort.

Taten weisen Gemeinsamkeiten auf

Erst vergangene Woche wurden acht Männer im Zusammenhang mit einer mutmaßlichen Vergewaltigung im selben Hotel in Magaluf verhaftet. Einige Tage nach dem Vorfall bekundete das Hotel Solidarität mit der 18-jährigen Urlauberin. In einer Medienmitteilung hieß es, dass man entschlossen jede Art von Aggression oder Verhalten, welches die Würde oder die körperliche Unversehrtheit eines Menschen verletze, fest verurteile. «Sie haben weder in diesem Haus noch in einem anderen Zusammenhang Platz.»