Seniorenträume : Vergleichsportal zählt Luxemburg zu den Top 50 der Rentnerparadiese

Am Strand liegen und sonnen oder doch lieber im Schaukelstuhl am Kamin ein Buch lesen? Wer am Ende seines Arbeitslebens angelangt ist, sehnt sich danach, seinen Ruhestand gebührend zu genießen. Nicht wenige entscheiden sich, noch einmal den Wohnort zu wechseln, um sich in optimale Umstände für ihren Lebensabend zu begeben. Laut einer Auswertung der Reiseseite Big 7 Travel und des Autovergleichssportals EnjoyTravel gehört das Großherzogtum zu den 50 «Places-to-be» für Rentnerinnen und Rentner – auch ohne Strand und Meeresbrise. Eine wissenschaftliche Studie verbirgt sich hinter diesem nicht ganz ernstzunehmenden Ergebnis nicht, wie allein die Top-10-Platzierung des autokratischen Ungarns zeigt. Ein paar spannende Punkte zeigt die Auswertung dennoch auf.