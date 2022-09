Gesundheit : Verhandlungen zur Erstattung von Psychotherapiesitzungen gescheitert

LUXEMBURG – Die CNS und der Verband der Psychotherapeuten erklärten am Mittwoch die Verhandlungen über eine Kostenübernahme für psychologische Behandlungen für gescheitert. Eine Schlichtung soll helfen.

Die CNS will ein Schlichtungsverfahren zur Kostenübernahme von Psychotherapien einleiten.

Die luxemburgische Gesundheitskasse CNS und der Verband der Psychotherapeuten, Fapsylux ( Fédération des associations représentant les psychothérapeutes au Luxembourg) erklärten am Mittwoch in einer gemeinsamen Mitteilung das Scheitern der Verhandlungen um eine mögliche Kostenübernahme für psychologische Behandlungen. Die Gespräche waren im Jahr 2017 begonnen worden. Die CNS wolle nun ein Schlichtungsverfahren einleiten, um «die Übernahme der Kosten für die Leistungen von Psychotherapeuten zu beschleunigen».

Zum jetzigen Zeitpunkt fordert Fapsylux 175 Euro pro Therapiesitzung. Eine solche Sitzung dauere anderthalb Stunden und ein Therapeut absolviere im Schnitt 24 Sitzungen pro Woche, so Fapsylux. Das ergäbe eine Summe von 4200 Euro pro Therapeuten pro Woche. Die CNS will die Förderung auf 120 Euro begrenzen, geht aber davon aus, dass ein Therapeut 40 Sitzungen absolviere. Das entspräche 4800 Euro wöchentlich. «Unsere Berechnung, die auf einer realistischen Anzahl von Therapiesitzungen basiert, ist also wirtschaftlich lohnender als die der CNS», unterstreicht Catherine Richard. Die Höhe der Förderung der CNS werde aber «nicht bei 100 Prozent» der Therapiekosten liegen, sagt sie. Die genaue Zahl ist aber noch unbekannt.