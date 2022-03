Todesopfer : Verheerende Massenkarambolage bei Schneegestöber in Pennsylvania

Bei einem Schneegestöber im US-Bundesstaat Pennsylvania ist es zu einer verheerenden Massenkarambolage auf einer Autobahn gekommen. Ein Polizeisprecher teilte auf Twitter mit, mehrere Menschen seien verletzt worden, als auf der Interstate 81 im Bezirk Schuylkill 50 bis 60 Fahrzeuge ineinander gerast seien. Mehrere Fahrzeuge seien in Brand geraten. Lokale Medien wie der Sender WKOK berichteten von Todesopfern, was die Polizei zunächst nicht bestätigte. Auf einem Video ist zusehen, wie ein Lkw bei schlechter Sicht mit hoher Geschwindigkeit auf einen stehenden Lastwagen prallte. Andere Bilder zeigten zahlreiche Autos und Lastwagen, die ineinander verkeilt oder von der Autobahn abgekommen waren.

Zu den Opferzahlen gab es zunächst abweichende Angaben. Mehrere Medien berichteten am Montag (Ortszeit) unter Berufung auf den zuständigen Gerichtsmediziner von mindestens drei Toten, die Lokalzeitung «Scranton Times-Tribune» hingegen von fünf. Rund 20 Verletzte seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, teilte ein Notfallkoordinator dem Sender CNN mit. Einsatzkräfte suchten Medienberichten zufolge nach möglichen weiteren Opfern in den Fahrzeugen.