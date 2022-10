Tränen-Trend: Verheultes Make-up ist der Look der Stunde

Gefühlt vor ein paar Stunden – ich weine ständig und gern. Daran will ich lieber nicht denken. Keine Ahnung, das ist schon ewig her. Ich weine nie.

Rote Augen als Ideal

Dahinter versteckt sich exakt das, was man vermuten würde: Ein Look, der dich verheult aussehen lässt – aber in chic. Die Augen glänzen, die Lippen sind nass, Wangen und Nase gerötet. Tatsächlich kann man all diese Attribute auch mit Make-up kreieren. Make-up-Artist Zoe Kim Kenealy startet den Trend und zeigt, wie das geht.