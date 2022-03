Grammy-Kleidungsregeln : «Verhüllen Sie Ihre Genitalien adäquat»

Der US-Sender CBS warnt Promis: Bei den diesjährigen Grammys will er keine intimen Körperzonen sehen. Wir schon! Hier die schönsten unverhüllten Grammy-Auftritte.

Die Promis müssen sich bei der diesjährigen Grammy-Verleihung am Sonntag, den 10. Februar, warm anziehen – wortwörtlich. Der US-Fernsehsender CBS will heuer weder Nippel noch andere Geschlechtsteile sehen.

«Gesäßbacken und Brüste müssen bedeckt sein»

So steht im Brief geschrieben: «Bitte versichern Sie sich, dass sowohl Gesäßbacken als auch Brüste ordentlich bedeckt sind.» Zudem sind Kleider, die zu viel Haut zeigen, auf dem roten Teppich unerwünscht. «Problematisch sind auch Kleider, die leicht durchsichtig sind und so womöglich den Anschein erwecken, man könnte zu viel sehen.» Ja, was denn nun? Müssen jetzt all die heißen Diven einen Rollkragenpulli tragen?