Luxemburg : Verirrter Biber aus künstlich angelegtem Teich gerettet

LUXEMBURG – Ein 18 Kilogramm schwerer Biber, der unterkühlt in einem Teich entdeckt worden war, wurde am Montag von drei Mitarbeitenden der Naturverwaltung gerettet und wird derzeit in einer Pflegestation behandelt.

Biber sind Tiere, die sowohl an Land als auch im Wasser leben. Facebook

Am Montag retteten drei Mitarbeitende der Naturverwaltung einen in Not geratenen und unterkühlten Europäischen Biber aus einem künstlich angelegten Teich im Norden Luxemburgs. Passanten hatten das 18 Kilogramm schwere Tier dort entdeckt und die Behörden alarmiert.

«In diesem künstlichen Teich hätte er keine Chance gehabt. Biber sind Tiere, die sich im Wasser zwar wohlfühlen, aber sie können nicht die ganze Zeit dort leben», erklärt sagte Dr. Laurent Schley, stellvertretender Direktor der Naturverwaltung und ist überglücklich, dass dieser Biber gefunden wurde und gerettet werden konnte.

Das Tier wurde zur Behandlung an die Pflegestation für Wildtiere in Düdelingen übergeben, wo sich sein Gesundheitszustand erheblich verbessert hat. «Wir gehen davon aus, dass er in den nächsten Tagen freigelassen wird», so Dr. Laurent Schley.