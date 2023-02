Insolvenz : Verkaufsprozess für Flughafen Frankfurt-Hahn neu eröffnet

Der Verkaufsprozess für den insolventen Flughafen Frankfurt-Hahn ist neu eröffnet: Interessenten könnten bis zum 9. März Angebote abgeben, teilte Insolvenzverwalter Jan Markus Plathner am Montag mit. «Möglichst» bis 26. März solle ein Abschluss erfolgen. Eine Änderung in zeitlicher Hinsicht bleibe aber «ausdrücklich vorbehalten», betonte er.

Bis Anfang Februar hatte Plathner bereits zwei vorläufige Kaufverträge für den Flughafen geschlossen – die Gläubigerversammlungen der Flughafengesellschaft trafen am 7. Februar aber keine Entscheidung. Denn Höchstbietender war Medienberichten zufolge der russische Investor Viktor Charitonin ; der mögliche Verkauf an ihn hatte für viel Kritik gesorgt.

«Zeitnahe» Lösung anvisiert

Insolvenzverwalter Plathner sagte nach der vertagten Entscheidung, neben den beiden Interessenten mit vorläufigem Kaufvertrag gebe es noch zwei weitere Interessenten. Am Montag erklärte er zum neuen Verkaufsprozess: «Wir möchten potenziellen Interessenten die Chance geben, am Investorenprozess teilzunehmen.» Er wolle aber «zeitnah» eine Lösung finden.

Der Flughafen Hahn in Rheinland-Pfalz zwischen Mainz und Trier gehörte zunächst mehrheitlich dem Land Rheinland-Pfalz, das seine Anteile dann 2017 an die chinesische HNA Airport Group verkaufte. Im Zuge der Corona-Pandemie rutschte die Flughafengesellschaft Ende 2021 in die Zahlungsunfähigkeit. Das Insolvenzverfahren wurde im Februar 2022 eröffnet. Das Bundesland Hessen hält weiterhin Minderheitsanteile von 17,5 Prozent.