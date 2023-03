Großregion: Verkehr nach Warnstreik wieder angelaufen – mit Einschränkungen

Mit einem großangelegten bundesweiten Warnstreik hatte die Gewerkschaften EVG und Verdi am Montag weite Teile des öffentlichen Verkehrs lahmgelegt. Bodo Marks/dpa

Nach dem bundesweiten Warnstreik ist der Verkehr auf der Schiene am Dienstag wieder angelaufen. Dies sei planmäßig geschehen, teilte eine Bahnsprecherin für Rheinland-Pfalz und das Saarland am Morgen mit. Der Regional- und S-Bahn-Verkehr laufe ohne streikbedingte Ausfälle. Im Fernverkehr fielen demnach in den Morgenstunden noch einzelne Fahrten aus. Die Verkehrsbetriebe unter anderem in Mainz sowie der Verkehrsverbund Rhein-Neckar hatten mit einem normalen Betriebsstart am Dienstag gerechnet.

Am Montag hatte der Warnstreik in Teilen von Rheinland-Pfalz und des Saarlands zu starken Beeinträchtigungen geführt. Der Schienenverkehr stand auf der Langstrecke gänzlich und regional größtenteils still. Am Montagnachmittag nahmen dann erste Linien im Regional- und S-Bahn-Verkehr ihren Betrieb wieder auf.

In Mainz und Ludwigshafen fuhren am Montag keine städtischen Busse und Straßenbahnen. Unter anderem in Kaiserslautern und Pirmasens blieben die Busse ebenfalls in den Depots. In anderen Städten sowie im Saarland verkehrte der öffentliche Nahverkehr regulär. Zu dem Warnstreik hatten die Gewerkschaften Verdi und EVG aufgerufen, um in den jeweiligen Tarifkonflikten mehr Lohn zu erstreiten. Vertreter beider Gewerkschaften sprachen von einer hohen Beteiligung.