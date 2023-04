Große Polizeiaktion: Verkehrsaktion gegen Temposünder in Wecker gestartet

Am Freitagmorgen hat auf der N1 in Wecker eine großangelegte Polizeikontrolle im Rahmen der Operation «Speedmarathon» stattgefunden. Auf diesem Streckenabschnitt gilt eine Begrenzung von 90 Kilometern pro Stunde. Die Beamten überreichten insgesamt sechs Personen einen Strafzettel wegen Geschwindigkeitsüberschreitung. André Schaack, Chefkommissar der Abteilung für Straßenverkehr und Verkehrssicherheit der großherzoglichen Polizei (SNCSR), hat die Aktion geleitet.

Er ist der Überzeugung, dass die nationale Strategie «Vision Zero» zur Reduzierung von Arbeits-, Wegeunfällen und Berufskrankheiten auch für Geschwindigkeitsüberschreitungen gelten sollte. Die häufigste Todesursache bei Verkehrsunfällen auf Luxemburgs Straßen sei nach wie vor ein nicht angepasstes Tempo. Die Kontrollen am Freitag erstrecken sich von 0 bis 24 Uhr, vor allem jedoch während der Hauptverkehrszeiten. In Wecker wurden in den ersten Stunden bereits sechs Autofahrer geblitzt, berichtet Mauricio am Radargerät. Wegen geringer Geschwindigkeitsüberschreitungen kamen sie mit einem Bußgeld von 49 Euro davon.