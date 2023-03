Luxemburg: Verkehrschaos nach Unfällen beherrschte A1 und A4

Der Verkehr auf der A4 in Richtung Esch kam ins Stocken.

Der Feierabendverkehr in Luxemburg gestaltete sich mal wieder schwierig. Ein Unfall in Frankreich beeinträchtigte den Verkehr bis nach Livingen. Der Automobilclub Luxemburg warnte vor weiteren Unfällen und damit verbundenen Staus.

Beispielsweise waren auf der A1 in Richtung Trier drei Autos in einen Unfall verwickelt und blockierten die Überholspur in Höhe von Munsbach. Der Stau zog sich bis nach Senningerberg.