Luxemburg : Verkehrsunfall auf CR162 fordert einen Schwerverletzten

Gegen 16.10 Uhr hat sich am gestrigen Dienstag ein Unfall auf dem CR162 von Hassel in Richtung Alzingen ereignet, wie die Police Grand-Ducale am Mittwochvormittag in einer Pressemitteilung berichtet. Beim Überholen mehrerer Fahrzeuge hat ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist in einer Linkskurve in den Gegenverkehr geraten. Um einem entgegenkommenden Wagen auszuweichen riss er das Lenkrad um und geriet in den Straßengraben, bevor er gegen einen Baum prallte. Der Fahrer so wie einer der beiden Insassen blieb unverletzt. Der Beifahrer wurde schwerverletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der CR162 war während der Rettungs- und Räumungsarbeiten bis etwa 17 Uhr für den Verkehr gesperrt.