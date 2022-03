USA : Verkehrsunfall mit neun Toten in Texas – 13-Jähriger saß am Steuer

Ein 13-jähriger Junge lenkte am Dienstagabend auf einer texanischen Autobahn einen Pickup, der auf die Gegenspur geriet und frontal mit einem Kleinbus zusammenstieß. Neun Menschen starben, darunter der Junge sowie acht Mitglieder eines Golfteams.

1 / 2 In den USA kam es zu einem Verkehrsunfall mit neun Toten. Youtube/KOAT TV Ein 13-jähriger Junge hat den Unfall in Texas verursacht, bei dem er selbst und acht andere ums Leben kamen. Bild: Googlemaps

Ein 13-Jähriger hat mutmaßlich einen Verkehrsunfall in Texas verursacht, bei dem er selbst und acht andere ums Leben kamen. Der Junge saß am Steuer eines Pickup-Trucks, der am Dienstagabend auf einer zweispurigen Autobahn auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden Wagen zusammenstieß, wie die US-Verkehrssicherheitsbehörde NTSB am Donnerstag mitteilte. Kurz vor der Kollision sei der linke Vorderreifen, ein Ersatzreifen, geplatzt, hieß es. Beide Fahrzeuge gingen in Flammen auf.

In Texas darf man ab 14 erste Theoriestunden für die Fahrprüfung nehmen und ab 15 mit einem Fahrlehrer oder anderen Erwachsenen erste Fahrten machen. Einen 13-Jährigen ans Steuer zu lassen sei also eindeutig illegal, sagte Victor Taylor vom Ministerium für öffentliche Sicherheit in Texas. Mit dem Jungen im Auto saß ein 38-jähriger Mann, der ebenfalls ums Leben kam. Ob es sich bei ihm um den Vater handelte, wurde zunächst nicht bekannt gegeben.

Ganzes Golf-Team getötet

In dem zweiten Auto, einem Van, waren mehrere Studenten einer Uni aus New Mexico, die mit ihrem Golftrainer auf dem Rückweg von einem Turnier waren. Unter den toten Studenten waren unter anderem ein 18-jähriger aus Portugal und ein 19-Jähriger aus Mexiko, wie die Behörden mitteilten. Auch der 26-jährige Trainer wurde getötet, ebenso wie weitere Studenten und Studentinnen im Alter von 18 bis 22 Jahren.

Zwei kanadische Studenten wurden schwer verletzt mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Sie seien beide mittlerweile in stabilem Zustand, sagte der Leiter der University of the Southwest, Ryan Tipton, am Donnerstag. Über Facebook teilten die Familien der Toten ihre Trauer und ihren Schmerz. «Wir werden danach nicht mehr die selben sein und verstehen einfach nicht, wie das unserem tollen, schönen, klugen lebenslustigen Mädchen passieren konnte», schrieb eine Mutter über ihre 18-jährige Tochter.

Ein Mitglied des Golfteams, Jasmin C., entschied sich in letzter Minute, nicht zu dem Turnier zu fahren, wie ihre Mutter mitteilte. «Wir kannten all diese Leute an Bord. Im Grunde ist das ganze Team tot oder im Krankenhaus.»