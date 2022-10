Tanktourismus mal anders: Verkehrte Welt – Frankreichs Zapfsäulen haben den günstigeren Sprit

Eine Premiere in Luxemburg: Plötzlich ist das Tanken auf der französischen Seite günstiger.

Vor wenigen Jahren war das noch undenkbar: Galt Luxemburg immer als erstes Ziel für «Tanktouristen», so sind die Kraftstoffpreise der französischen Nachbarn mittlerweile günstiger als die eigenen. Schuld daran ist die Energiekrise und die explodierenden Rohölpreise, dazu kommt der Rabatt auf der anderen Seite der Grenze. «Das haben wir in 50 Jahren nicht gesehen», sagt Anne Bernhard, die Verantwortliche der «Esso»-Tankstelle in Differdingen.