Debatte in Luxemburg – «Verkürzung der Arbeitszeit würde einen großen gesellschaftlichen Wandel darstellen»

In Belgien ist die Viertagewoche bereits eingeführt worden. Dort können Arbeitnehmer nun vier statt fünf Tage die Woche und somit zehn Stunden täglich arbeiten. Doch wie sieht es in Luxemburg aus? Hierzulande handele es sich bei dem Thema derzeit noch eher um einen Vorschlag, wie Arbeitsminister Georges Engel auf Nachfrage von L’essentiel informiert. «Während einige von einer Neuorganisation der Arbeitszeit sprechen, rede ich lieber von einer Verkürzung der Arbeitszeit», sagt er.

Seiner Meinung nach würde eine solche Verkürzung einen großen gesellschaftlichen Wandel darstellen. Der regelmäßige zehnstündige Arbeitstag hingegen könne in körperlich hochanspruchsvollen Berufen ein Risiko darstellen. Zwar würden Arbeitnehmer einen freien Tag pro Woche gewinnen, dafür aber vier komplette Tage verlieren. Die meisten wären demnach täglich 13 Stunden von zu Hause weg – berücksichtigt man die Mittagspause und Pendlerzeit in der Rechnung. Für den Minister sei dies dementsprechend nicht als sozialer Fortschritt zu werten. Er ziele vor allem auf eine bessere Work-Life-Balance ab. Dass Arbeitgeber immer mehr Flexibilität fordern, sei für ihn verständlich. Dennoch sollte dies auch «Vorteile für die Arbeitnehmer mit sich bringen». Über ein genaues Ziel für die Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden äußerte der LSAP-Minister sich nicht und verwies auf den Sozialdialog.

In Übereinstimmung mit dem Koalitionsprogramm

«Bisher haben wir das Thema noch nicht diskutiert», erklärt Engel. Dennoch gebe es «teilweise begründete Vorbehalte» gegen einen solchen Vorschlag. Als Beispiel nennt er «die Tatsache, dass es in bestimmen Sektoren bereits an qualifiziertem Personal mangelt. Mit einer Arbeitszeitverkürzung würde dieses Problem sich noch verschärfen», so der Minister. Auf die wirtschaftlichen Argumente ging er nicht weiter ein. Er ist aber der Meinung, dass die Arbeitsverteilung «sich zwar positiv auf die Arbeitslosenquote auswirken könnte, diese ist allerdings derzeit mit 4,9 Prozent sehr niedrig und nahe an der Vollbeschäftigung» sagt er.