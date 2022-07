Syrien : Verlängerung humanitärer Hilfslieferungen nach Idlib gescheitert

Der UN-Sicherheitsrat hat humanitäre Hilfslieferungen für die 4,1 Millionen Menschen in der letzten syrischen Rebellenbastion Idlib nicht verlängert.

Syrische Entwicklungshelferinnen halten Transparente während eines Protests in der Nähe des Grenzübergangs Bab Al-Hawa zur Türkei. Sie protestieren gegen die Aussetzung von Hilfslieferungen über Bab Al-Hawa, den letzten von ehemals vier Grenzübergängen nach Syrien.

Russland legte am Freitag sein Veto als ständiges Mitglied ein und bekam selbst nicht ausreichende Unterstützung für seine eigene Resolution, die eine Verlängerung um sechs Monate vorsah.

Das bisherige Mandat läuft am Sonntag aus. Es ermöglichte für ein Jahr humanitäre Hilfslieferungen von der Türkei aus über den Grenzübergang Baab al-Hawa. Die UN-Botschafterinnen Norwegens und der USA, Mona Juul und Linda Thomas-Greenfield, sagten nach den beiden Abstimmungen, sie würden sich weiterhin für eine Vereinbarung in dem 15 Mitglieder zählenden höchsten UN-Gremium einsetzen, damit die Hilfe für die Menschen in Idlib nicht gestoppt werde.