Umstrittene Neuauflage: Verlag Ravensburger zieht «Winnetou»-Buch nach Rassismus-Kritik zurück

Bereits in den 60er-Jahren wurden die «Winnetou»-Romane mit Pierre Brice in der Titelrolle verfilmt.

In Deutschland läuft seit einigen Tagen der Kinofilm «Der junge Häuptling Winnetou». Der Verlag Ravensburger hat ein Buch zum Film herausgebracht. Nachdem der Verlag in den sozialen Medien mit Kritik überhäuft wurde, zieht er das Buch nun zurück, wie er in einem Instagram-Post schreibt. «Wir danken Euch für Eure Kritik. Euer Feedback hat uns deutlich gezeigt, dass wir mit den Winnetou-Titeln die Gefühle anderer verletzt haben. Das war nie unsere Absicht und ist auch nicht mit unseren Ravensburger Werten zu vereinbaren», schreibt der Verlag und entschuldigt sich.

Auch die Jury der Deutschen Film- und Medienbewertung habe so ihre Probleme mit dem Inhalt des Films und Buches. Zwar bewerteten sie den Film als «besonders wertvoll», doch die Jury sei absolut gespalten zwischen starker Zustimmung und vehementer Ablehnung, wie sie auf ihrer Internetseite schreiben. Karl Mays literarische Idylle im Herkunftsland der indigenen Völker Nordamerikas sei, so die Aussage der Jury-Mitglieder, «eine Lüge, welche den Genozid an den Ureinwohnenden Amerikas und das ihnen zugefügte Unrecht der Landnahme der weißen Siedler und der Zerstörung ihres natürlichen Lebensraumes vollkommen ausblenden» würde. Die Jurymitglieder, welche den Film befürworten, sähen in ihm hingegen die schönen Botschaften «Folge deinem Herzen», «Frieden zwischen Menschen, egal welcher Herkunft» und «Waffen sind keine Lösung».