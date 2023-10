Verlagerung: LuxairCargo steht vor neuer Gewerkschaftsaktion

…zwischen dem Hotel Ibis, Route de Trèves, und dem Kreisverkehr am Flughafen demonstriert.

Auf Aufruf der Gewerkschaften OGBL, LCGB und NGL-SNEP hat Ende September ein Teil 1200 LuxairCargo-Beschäftigten in der Zufahrt des Flughafens Luxemburg-Findel demonstriert. Das Ziel: Die fehlenden Garantien für die Beschäftigen im Zuge der angekündigten Verlagerung der Aktivitäten von LuxairCargo einzufordern. Bei einem Treffen am Montag konnte jedoch wohl keine Einigung erzielt werden.

Während Luxair am Austausch mit den Gewerkschaften teilnahm, wollte das geplante Übernahmeunternehmen Cargolux offenbar «nicht aktiv daran teilnehmen», wie OGBL-Vertreterin Michelle Cloos später mitteilte. «Wir wollen die Garantie, dass alle Errungenschaften der 1200 Beschäftigten ohne Bedingungen und Einschränkungen im Rahmen der Verlegung erhalten bleiben», erklärte sie. Die Übernahme soll ihren Angaben nach Ende Oktober, Anfang November entschieden werden und frühestens Anfang März 2024 wirksam werden.

«Die Beschäftigten befinden sich in einer unmöglichen Situation.»

«Wir haben das von Anfang an gefordert, aber es ist immer noch nicht schriftlich festgehalten worden», monierte Michelle Cloos und versicherte, dass der Gewerschaftsbund mit dem LCGB an einem Strang ziehe. «Man erklärt uns, dass wir das mit dem neuen Arbeitgeber regeln müssen, aber dieser weigert sich, mit uns zu sprechen». Die Gewerkschaften hatten bei dem Treffen am Montag auf eine positive Antwort gehofft.