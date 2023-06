Fußball: Verlassen Gerson Rodrigues und Vincent Thill die Nationalmannschaft?

Die Nationalmannschaft, die am Samstag durch ein Tor und eine Vorlage von Gerson Rodrigues mit 2:0 gegen Liechtenstein gewonnen hat, fliegt am Montag nach Sarajevo und tritt am Dienstag in Zenica zur EM-Qualifikation gegen Bosnien an. Ob die beiden Spieler dabei sein werden, ist jedoch noch ungewiss.