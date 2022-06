Saarland : Verletzte in Saarbrücker Supermarkt – Ursache wohl Buttersäure

Nachdem mehrere Menschen in einem Supermarkt in Saarbrücken durch eine ausgetretene Substanz verletzt wurden, geht die Polizei von einem Buttersäure-Angriff aus.

Nachdem mehrere Menschen in einem Supermarkt in Saarbrücken durch eine ausgetretene Substanz verletzt wurden, geht die Polizei von einem Buttersäure-Angriff aus. Ein 32 Jahre alter Mann soll ein Gefäß mit der Substanz am Samstag im Eingangsbereich des Geschäfts hinterlassen haben, wie ein Sprecher der Polizei in Saarbrücken am Montag mitteilte.