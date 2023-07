Leipzig: Verleumdungsprozess gegen Gil Ofarim soll im November beginnen

Der Musiker hatte am 5. Oktober 2021 in einem in den sozialen Netzwerken verbreiteten Video einen angeblichen antisemitischen Vorfall in einem Leipziger Hotel geschildert. Er sei von einem Hotelmitarbeiter beim Einchecken dazu aufgefordert worden, eine Halskette mit Davidstern abzulegen, sagte Ofarim. Seine nach Ansicht der Staatsanwaltschaft unzutreffenden Vorwürfe wiederholte er später auch gegenüber der Polizei. Ofarim ist er wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung angeklagt.