7 Fragen und Antworten : Verliert «13 Reasons Why» jetzt den Biss?

Heute startet die dritte Staffel des Young-Adult-Dramas «13 Reasons Why». Wir beantworten die brennendsten Fragen zur kontroversen Serie.

Wird es wieder einen Skandal geben?

Als Netflix 2017 Staffel eins von «13 Reasons Why» veröffentlichte, brach eine Kontroverse aus. Die Serie zeigte in krassen Bildern, wie sich die zentrale Figur Hannah Baker das Leben nimmt. Nach dem Release der Serie gab es einen Anstieg der Teenager-Suizide in den USA.

Was ist das große Thema?

Ist das eine gute Entwicklung?

Ist Hannah Baker wieder dabei?

Das Schicksal von Hannah war bis jetzt der Katalysator der Serie. In der ersten Staffel ging es um die Gründe, die zu ihrem Suizid geführt haben, in der zweiten um die Gerichtsverhandlung, in der die Schuldigen zur Verantwortung gezogen werden. In Staffel drei ist Hannah allerdings nicht mehr dabei. Ihre Storyline scheint zu Ende erzählt.